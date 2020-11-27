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Dünya

Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik 'ırkçı' şiddet nedeniyle 4 polis ifadeye çağrıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te, 3 polisin Afrika kökenli gence uyguladığı "ırkçı" darp ve şiddet görüntülerine ilişkin 4 polisin gözaltı birimine ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 27.11.2020
Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik 'ırkçı' şiddet nedeniyle 4 polis ifadeye çağrıldı Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Francetvinfo'nun haberine göre, "Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), "Michel" isimli Afrika kökenli gencin Paris'in 17. bölgesinde maske takmadığı gerekçesiyle iş yerinin girişinde polislerce darbedilmesine ilişkin 4 polisi ifadeye çağırdı.

Michel'in avukatı Hafida El Ali, Franceinfo televizyonunda yaptığı açıklamada, olayda rolü bulunan polislerin şu ana kadar gözaltına alınmamasına tepki gösterdi.

Paris Savcılığı da olayın basına yansımasının ardından polislere "gerçekleri saptırdıkları yanlış beyanat verdikleri" gerekçesiyle açılan soruşturma sonrasında olayın faili olduğu belirtilen 4 polisi görevden uzaklaştırdı.

Macron'dan "şoke edici görüntüler" yorumu

Fransa basınında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un videoyu izlediği ve görüntüleri "şoke edici' olarak nitelediği kaydedildi.

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısının tartışıldığı Fransa’da, son zamanlarda polis şiddetine yönelik görüntülerin artması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde Michel isimli genç müzik yapımcısı, stüdyosu "Black Gold"a girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmiş, ardından karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulmuştu.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Paris Savcılığı söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Olayın ülke gündemine taşınmasıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de polislerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirtmişti.

Fransız polisi, sığınmacılara ve gazetecilere de şiddet uyguladı

Paris'te önceki gece polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı alandan yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuş, o sırada görüntü alan basın mensuplarını da darbetmişti.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Ülkedeki birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi sığınmacılara desteklerini ifade ederek, polis şiddetini kınamıştı.

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