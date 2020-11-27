Euro
9.35
Dolar
7.83
BIST 100
1,338.97
Altın
1,778.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İdlibli grafiti sanatçısı Maradona'nın resmini enkaza dönüşen duvara çizdi

İdlibli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, kronik kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın resmini Esed rejiminin saldırılarında enkaza dönen evin duvarlarına çizdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 27.11.2020
İdlibli grafiti sanatçısı Maradona'nın resmini enkaza dönüşen duvara çizdi

İdlib

İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ününü, Esed rejiminin bombardımanında yıkılan evlerin duvarlarına Suriye ve dünya gündemindeki konuları çizerek kazandı.

Esmer, son olarak dünyaca ünlü futbolcu Maradona'nın resmini İdlib'in saldırılarda yıkılan duvarlarına çizdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Esmer, Maradona’yı özelikle futbol oynadığı zamanlarda yakından takip ettiğini söyledi.

Esmer "Maradona'yı sevenler, fotoğrafını kalbinde taşıyacak. İdlib halkı olarak biz de Maradona'nın fotoğrafını, Esed rejimi ve destekçilerinin yıktığı duvarlara çizdik. Maradona'yı seven İdliblilerin evleri enkaza dönüştü. Biz de bunu dünyaya göstermek istedik." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında

Benzer haberler

İdlibli grafiti sanatçısı Maradona'nın resmini enkaza dönüşen duvara çizdi

İdlibli grafiti sanatçısı Maradona'nın resmini enkaza dönüşen duvara çizdi

İdlib'de üniversite hastanesi açıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma gruptan çıkmayı garantiledi

Maradona olmak

Maradona olmak
Arjantin Maradona'ya veda ediyor

Arjantin Maradona'ya veda ediyor
Hikayesini AA'nın duyurduğu Fatma protez bacağına kavuşacak

Hikayesini AA'nın duyurduğu Fatma protez bacağına kavuşacak