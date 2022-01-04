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Dünya, Koronavirüs

Fransa’da Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi

Fransa’da, Kamerun’dan döndüğü belirtilen bir kişide Kovid-19 virüsünün yeni bir varyantı belirlendi.

Alaattin Doğru   | 04.01.2022
Fransa’da Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun’dan döndüğü belirtilen bir kişide, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “izlenilen varyant” kategorisinde tanımlanan B.1.640.2. olarak adlandırılan bir varyant tespit edildi.

Söz konusu varyantın belirlendiği kişinin virüsü 12 kişiye daha bulaştırdığı ifade edildi.

Virologlar, yeni varyantın şimdilik endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığını belirtti.

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