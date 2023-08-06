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Yaşam

Paris'teki Sen Nehri'nde yüzme etkinlikleri kirlilik nedeniyle ikinci kez iptal edildi

Fransa'nın başkenti Paris'i boydan boya geçen turistik Sen Nehri'nde, ülkede 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi yüzme etkinlikleri, kirlilik nedeniyle art arda ikinci kez iptal edildi.

Alaattin Doğru  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Paris'teki Sen Nehri'nde yüzme etkinlikleri kirlilik nedeniyle ikinci kez iptal edildi

Ankara

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), olimpiyatlar öncesi temizlik çalışmalarının yürütüldüğü nehirdeki analiz sonuçlarının suyun yüzmeye elverişsiz olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Açıklamada, bugün Sen Nehri'nde gerçekleştirilmesi beklenen olimpiyat öncesi yüzme etkinliklerinin, nehirdeki kirlilik nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Su kalitesinin "kabul edilebilir standartların altında" olduğuna işaret edilen açıklamada, Sen Nehri'nde gelecek yıl düzenlenecek olimpiyat parkurları için temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Nehirdeki yüzme testleri, şiddetli yağışların kanalizasyonu taşırarak nehir suyuna karışmasına yol açması nedeniyle 4 Ağustos'ta da iptal edilmişti.

Nehirdeki olimpiyat hazırlıklarının aksaması hayal kırıklığına yol açtı

FINA Başkanı Husain Al Musallam, sudaki kirliliğin olimpiyat hazırlıklarını aksatması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ancak sporcuların sağlığının her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Nehirde 1923'ten beri yüzmek yasak

Kanalizasyon sularının yol açtığı kirlilik nedeniyle Sen Nehri'nde 1923'ten itibaren yüzme etkinliklerine yasak konulmuştu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, nehri 2025'e kadar temizlemeyi ve uluslararası yüzme etkinliklerine hazır hale getirmeyi vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da martta bu vaadi öne çekerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkedeki Sen ve Marne nehirlerini yüzülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

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