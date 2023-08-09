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Dünya

Nijer'de cuntadan Fransa'ya "ülkeyi istikrarsızlaştırma" suçlaması

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri cunta, Fransa'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, Fransa'nın Nijer hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Fatma Esma Arslan  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Nijer'de cuntadan Fransa'ya "ülkeyi istikrarsızlaştırma" suçlaması Fotoğraf: Balima Boureima/AA

Dakar

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane tarafından okunan bildiride, Tillaberi bölgesindeki Samira ilçesi yakınlarında Nijer ordusuna ait bir mevzinin sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtildi.

Bildiride, saldırının Fransa'nın haziranda serbest bıraktığı teröristler tarafından planlandığı iddia edilerek, Fransa, Nijer'i istikrarsızlaştırmakla suçlandı.

Öte yandan bildiride, Çad'ın başkenti Encemine'den havalanan bir Fransız uçağının sabah saatlerinde Nijer hava sahasını ihlal ettiği de kaydedildi.

Bildiride, bu gelişmeler ışığında ordu içinde alarm seviyesinin yükseltildiği de vurgulandı.

Nijer hava sahası, 6 Ağustos'ta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası bir saldırısına karşı ikinci bir emre kadar kapatılmıştı.

Nijer'de bağımsızlıktan bu yana 5 kez askeri darbe yapıldı

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.​​​​​​​

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