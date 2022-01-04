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Dünya

Şili’de arıcıların protestosuna müdahale eden polisleri arı soktu

Şili’de arı yetiştiricilerinin Devlet Başkanlığı Sarayı önünde düzenledikleri protestoda polisleri arı soktu.

Ayşe Doğru   | 04.01.2022
Şili’de arıcıların protestosuna müdahale eden polisleri arı soktu

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, arıcılar, başkent Santiago'daki Başkanlık Sarayı önünde hükümetin arıcılığa destek vermesi talebiyle gösteri yaptı.

Göstericiler, polislerin müdahalesini önlemek için gösteri alanının etrafına içinde 10 binden fazla arı bulunan 60'a yakın kovan koydu.

Arıların ölmesinin sadece kendileri için değil tüm dünya için felaket anlamına geldiğini vurgulayan arı yetiştiricileri, hükümetin bal fiyatlarını yükseltmesini ya da kendilerine destek sağlamasını talep etti.

Protesto sırasında kovanları kaldırmak isteyen 7 polisi arı soktu.

Gösteri sırasında yoldan geçenler, arı sokmasının alerjisi bulunanlarda ölüme yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu belirterek protesto alanına arı kovanı getirilmesine tepki gösterdi.

Şili'de uzun süredir devam eden kuraklığın arıların besin kaynağı çiçek ve bitkileri azaltması nedeniyle arıcılık sektörü ciddi zarar gördü.

Dünya arı popülasyonu, yaşam alanlarının küçülmesi, kirlilik ve böcek ilaçlarının kullanımı gibi birçok nedenden dolayı son yıllarda hızla azalıyor.

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