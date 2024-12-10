Dolar
34.84
Euro
36.85
Altın
2,668.31
ETH/USDT
3,736.30
BTC/USDT
97,245.00
BIST 100
10,257.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Kriz İletişimi Çalıştayı"nda konuşuyor Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda uğurlama töreni yapılıyor
logo
Dünya

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme yönünde attığı son adımları kınadı.

Cüneyt Karadağ  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

Berlin

Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bizler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından rapor edildiği üzere İran'ın yer altındaki Fordow tesisinde yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretim oranını artırmak amacıyla nükleer programını genişletme yönünde attığı son adımları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran'ın kullanımdaki santrifüj sayısını artırdığı, ilave zenginleştirme altyapısı kurmak üzere hazırlıklara başladığı ve böylece zenginleştirme kapasitesini daha da artırdığını öğrenmekten son derece endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın eylemleri, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın içini daha da boşaltmış, İran'ın halihazırda hiçbir inandırıcı sivil gerekçesi olmayan yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artıracak ve UAEA gerekli ek koruma tedbirlerini uygulamaya koymadan önce gerçekleşmiştir. İran'ı bu adımları geri almaya ve nükleer gerilimi derhal durdurmaya güçlü bir şekilde davet ediyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DHMİ 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı
İzmir'de suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

Almanya'da ana muhalefet lideri Merz: Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Esed için "Şam faresi" nitelemesi yaptı

İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındadır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındadır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz
Fransa, Suriyeli sığınmacıların başvurularını askıya almayı düşünüyor

Fransa, Suriyeli sığınmacıların başvurularını askıya almayı düşünüyor
Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet