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Dünya

Gazze'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi

Hamas'ın Han Yunus Sözcüsü Hammad en-Rakab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik tavrını takdir ederek, Müslüman ülkeleri Fransa'ya boykot kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Çağrı Koşak   | 30.10.2020
Gazze'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi Fotoğraf: Ashraf Amra - Anadolu Ajansı

Ramallah

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ile Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlaması protesto edildi.

Filistin'deki İslami direniş örgütü Hamas'ın çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Gazze'nin Han Yunus ve Cebeliye bölgelerinde toplanan yüzlerce Filistinli, Fransa'nın İslam'a yönelik tavrı nedeniyle özür dilemesini ve dini değerlere saygı göstermesini istedi.

Gösteride konuşan Hamas'ın Han Yunus'taki Sözcüsü Hammad er-Rakab, İslam'a yönelik hakaretlere "ümmetin daha güçlü bir tepki göstermesi" gerektiğini belirtti.

Rakab, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik tavrını takdir ederek, Müslüman ülkeleri Fransa'ya boykot kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Fransa'da Müslümanların maruz kaldığı saldırılar ve kısıtlamaları eleştiren Rakab, bu durumun "Fransa'nın savunduğu tüm ilkelere ve özgürlüklere aykırı" olduğunu dile getirdi.

"Haçlılar'ın kılık değiştirerek saldırısı"

Gazze'nin doğusundaki Cebeliye kentinde toplanan Filistinlilere hitap eden Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, "Allah'ın Resulüne hakaret edilmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron nezdinde Haçlıların kılık değiştirerek saldırdığını gösterir." ifadelerini kullandı.

Hammad, Arap ve İslam ülkelerini "dünya çapındaki iki milyar Müslümanın inançlarını hedef alan saldırıya" karşı koymaya davet ederek, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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