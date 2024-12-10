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Dünya

TikTok, yasaklanmasının önünü açan yasanın uygulanmasının durdurulmasını istedi

Çinli sosyal medya platformu TikTok, uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Dilara Zengin Okay  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
TikTok, yasaklanmasının önünü açan yasanın uygulanmasının durdurulmasını istedi

Washington

Temyiz Mahkemesi'ne sunulan başvuru dilekçesinde, şirketin, Yüksek Mahkeme incelemesi beklenirken geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu yasanın 19 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği ifade edilen dilekçede, bunun ülkenin "en popüler ifade platformlarından bir olan" TikTok'un kapatılmasına neden olacağı bildirildi.

Dilekçede, tedbir kararının ABD'de yeni yönetimin konumunu belirlemesi için zaman tanıyacağı ve bunun da Yüksek Mahkeme'nin incelemesine olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceği belirtildi.

TikTok'un 1 ay kapalı kalması 1 milyar doların üzerinde gelir kaybına neden olabilir

TikTok'un Küresel İş Çözümleri Başkanı Blake Chandlee, dilekçede yer alan beyanında, platformun geçici olarak kapatılması durumunda bile ürünlerini pazarlamak için TikTok'ta bulunan binlerce işletmenin zarar göreceğini ifade etti.

Chandlee, TikTok'un sadece 1 ay kapalı kalmasının ABD'deki yaklaşık 2 milyon içerik üreticisi için yaklaşık 300 milyon dolar ve ülkedeki küçük işletmeler için 1 milyar doları aşkın gelir kaybına neden olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Böyle bir durumda TikTok'un 2025'teki toplam hedeflenen küresel reklam gelirinin yüzde 29'unun da kaybedileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Chandlee, bu rakamların platformun 1 aydan uzun süre kapalı kalması halinde artacağı uyarısında bulundu.

Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar vermişti

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise geçen hafta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.

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