Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin kültür hazineleri sahnelerinde 19-26 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Evde Bayram Konserleri kapsamında Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz “Marifetnağme” Türk Müziği Konseri düzenleniyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı

İngiltere'de, yaklaşık 15 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bakımevlerinin işletmecileri, bu durumdan hükümetin sorumlu olduğunu belirttiler.

Hasan Esen   | 19.05.2020
İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

İngiltere'de, yaklaşık 15 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bakımevlerinin işletmecileri, bu durumdan hükümeti sorumlu tuttu.

İngiltere'deki bakımevleri işletmecilerini temsil eden Care England'ın CEO'su Prof. Martin Green, Parlamento Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde konuştu.

Bakanların vaatlerine rağmen test konusunda hala büyük sorunlar olduğunu ve sonuçların kaybolduğunu anlatan Green, personelin koronavirüs taşıyıp taşımadığını öğrenmek için 8-10 gün beklediğini iddia etti.

"Bu salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren bakımevlerine odaklanmalıydık." diyen Green, testlerde yaşanan sorunlardan dolayı kişilerin sonuçları öğrenemeden hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Hükümetin, hastanelere odaklanmak için enfekte hastaları bakımevlerine taburcu ettiğini kaydeden Green, "Bakımevlerinin sağlık sorunları olan insanlarla dolu olduğu düşünüldüğünde, belirli bir organizasyonu düşünmek yerine risk altındaki insanların nerede olduğuna odaklanmamız gerekiyordu." diye konuştu.

Birçok bakımevinin hastanelerden gelen hastaları izole edecek doğru düzeneğe sahip olmadığını, diğer ülkelerde ise enfekte hastalar için ayrı karantina tesisleri kullanıldığını anlatan Green, "Hastaneleri boşaltma ve bakımevlerini doldurma politikamız vardı, ancak diğer ülkelerde semptom gösterenler bakımevlerinden karantina tesislerine alındılar." dedi.

Bu arada, Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), İngiltere ve Galler'deki koronavirüsle ilişkili ölümlerin düşüşte olduğunu duyurdu. ONS Sağlık Analizi Birimi Başkanı Nick Stripe da mevcut verilerin yaklaşık 15 bin bakımevi sakininin koronavirüs nedeniyle öldüğünü gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 34 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 778'e çıktı
Dünya Bankası 100 ülkeye Kovid-19 desteği sağladı
New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi
İtalya Başbakanı Conte: Bu kadar büyük bir küresel krize hazırlıklı değildik
İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı

Benzer haberler

Dünya Bankası 100 ülkeye Kovid-19 desteği sağladı

Dünya Bankası 100 ülkeye Kovid-19 desteği sağladı

New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi

İtalya Başbakanı Conte: Bu kadar büyük bir küresel krize hazırlıklı değildik

İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı

İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı
ABD'de konut başlangıçları Kovid-19'un etkisiyle 5 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de konut başlangıçları Kovid-19'un etkisiyle 5 yılın en düşük seviyesine geriledi