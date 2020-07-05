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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 220'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 220’ye yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 05.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 220'ye çıktı

Londra

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 220’ye çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 516 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 416 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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