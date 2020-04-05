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Dünya

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 217'ye yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 217'ye çıktı.

Esat Fırat   | 05.04.2020
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 217'ye yükseldi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 46 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Keyle, böylece İsrail ablukası ile işgali altındaki Filistin topraklarındaki toplam vaka sayısının 217'ye yükseldiğini ve yükseliş trendinin 2 hafta devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Mey Keyle ayrıca, salgının yayılmasını engellemek ve vaka sayısını tespit etmek için günlük test sayısının artırılacağını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Mart'ta Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da perşembe günü çıkardığı kararnameyle olağanüstü halin 30 gün uzatılmasına karar vermişti.

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