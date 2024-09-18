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Dünya

Türkiye'den Ürdün'de yapılan İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "bölgenin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden" İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerektiğini bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Türkiye'den Ürdün'de yapılan İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Amman'da bir araya geldiği kaydedilerek, Gazze Temas Grubu'nun Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildiği belirtildi.

Toplantılarda, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatının yanı sıra Batı Şeria'da gittikçe artan işgal, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihi statükosuna karşı provokasyonların da ele alındığı aktarılan açıklamada, "Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddeti ile İsrail ordusunun saldırıları endişe verici boyutlardadır. Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun, Filistin'de kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi ile bu sürecin ilk aşamasında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve Birleşmiş Milletlere tam üyeliği için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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