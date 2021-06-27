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Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Filistin'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19 Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı ilk kez tespit edildi.

Mustafa Deveci   | 27.06.2021
Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da iki kadında Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Keyle, söz konusu kadınların kısa sıra önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndüklerini ifade etti.

Delta varyantı tespit edilen kadınlarla temaslı kişilerin karantinaya alınması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Keyle, Filistinlilerden zorunlu nedenler dışında yurt dışına çıkmamalarını istedi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 3 bin 824 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 342 bini aştı.

Batı Şeria'da salgın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortalama olarak yapılan her 6 testten biri pozitif çıkıyor.



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