Filipinler'deki heyelanda ölü sayısı 22'ye çıktı

NAGA

Emniyet yetkilisi Debold Sinas, 22 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesi ve yakınlarındaki köylerde, 1200'den fazla kişinin yetkililerin talimatıyla güvenli yerlere taşındığını belirtti.

Sinas, yöre halkının risk altındaki köylerine dönmesini engellemek için bölgeye yaklaşık 270 asker ve polisin sevk edildiğini açıkladı.

Risk nedeniyle arama kurtarma çalışanı sayısı azaltıldı

Yetkililer, heyelanın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan kişi sayısının yeni bir heyelan riski nedeniyle azaltılması talimatını verdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin gün içinde afetin yaşandığı Naga şehrini ziyaret etmesi bekleniyor.

Yetkililer, dün, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda iki köydeki yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığını, 21 kişinin cesedine ulaşıldığını, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Toprak altında kalan bazı kişilerin cep telefonuyla mesaj yazmayı başararak yardım istediği kaydedilmişti.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, dün, heyelan bölgesinde 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Muhabir: Zehra Ulucak