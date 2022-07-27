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Dünya

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 27.07.2022
Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pekin

Filipin Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, sabah saatlerinde adanın kuzeyindeki Abra eyaletinde 7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Tayyum kasabasının 3 kilometre kuzeybatısı olduğu belirlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Afet Riski Önleme ve Yönetimi Merkezi, komşu Benguet eyaletinin La Trinidad şehrinde depremde çöken inşaat alanında çalışan bir işçi hayatını kaybettiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. kurtarma ve yardım ekiplerinin derhal afet bölgesine sevk edilmesi talimatını verirken, kendisinin de gün içinde bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Çevredeki çok sayıda yerleşimde ağır hasara yol açan depremde can kaybının artacağından endişe ediliyor.

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