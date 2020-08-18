Euro
8.79
Dolar
7.40
BIST 100
1,086.20
Altın
1,993.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 18.08.2020
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Filipinler'in Bicol bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

 Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 438’e yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 231 bin 971'e çıktı
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

'Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef deprem tehlikesi altındayız'

Bakanlar Soylu ve Kurum, deprem simülasyonunu deneyimledi

İki kızını kaybettiği depremle mücadelesini Meclis çatısı altında sürdürüyor

İki kızını kaybettiği depremle mücadelesini Meclis çatısı altında sürdürüyor
Depremden 21 yıl sonra da Kocaeli ve Sakarya 'Türkiye'nin sanayi üssü'

Depremden 21 yıl sonra da Kocaeli ve Sakarya 'Türkiye'nin sanayi üssü'
'Asrın felaketi'nin üzerinden 21 yıl geçti

'Asrın felaketi'nin üzerinden 21 yıl geçti