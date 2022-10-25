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Dünya

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 25.10.2022
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Manila

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Luzon Adası'nın Dolores bölgesine 11 kilometre uzaklıkta 6,4 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı.

Luzon Adası'nın büyük bir kısmında hissedilen depremin, 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını belirtti.

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