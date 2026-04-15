Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'nin İsrail hapishanesinde işkencelere maruz kaldığı belirtildi

Mervan Bergusi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması için kurulan halk kampanyası heyeti, Bergusi'nin tutuklanmasının 24. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Bergusi'nin İsrail'deki Ramon Hapishanesi'nde "acımasız işkencelere maruz kaldığı" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bergusi, 12 Nisan Pazar günü avukatı tarafından ziyaret edildi. Bergusi, son haftalarda acımasız fiziki saldırılara maruz kaldığını avukatına iletti. İsrail güçleri, 24 ve 25 Mart tarihlerinden sonra 8 Nisan'da da Bergusi'ye çeşitli araçlarla acımasızca saldırdı. Bergusi'nin vücudu bu saldırılar sonucu çok sayıda yara aldı. Kan kaybetmesine rağmen Bergusi tıbbi müdahaleden mahrum bırakıldı."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı Ekim 2023'ten beri Bergusi'nin sistematik işkencelere maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarının hem Bergusi hem de İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinli esirleri kurtarmak için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Bergusi'nin siyasi mücadelesi ve tutuklanması

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketine katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria’ya geri döndü.

Bergusi, 1996'da Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyine seçildi. Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek hareketin genel sekreteri oldu.

Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi’yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.