TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkanı Baerbel Bas ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kırım Platformu I. Parlamenter Zirvesi için bulunduğu Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'den ayrıldı.
Zagreb
Meclis Başkanı Şentop, Zagreb'teki temasları kapsamında Almanya Federal Meclisi Başkanı Baerbel Bas ile görüştü.
Şentop, Avrupa'daki parlamentolardan zirveye yüksek düzeyli katılımın, Ukrayna'daki meselenin, kıtanın barışı ve istikrarı için ne kadar önemli olduğunu ve barışın bir an önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde tesis edilmesinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
Türkiye ile Almanya arasında, hem ikili konularda hem de Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konularda ele alınması gereken birçok konunun bulunduğunu kaydeden Şentop, dost ve müttefik Almanya ile kapsamlı ve çok boyutlu ilişkilerin yapıcı iş birliğine dayalı olarak her alanda geliştirilmesine özel önem verdiklerini söyledi.
Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Şentop , kendisinin de bu konuda gönderdiği mektubu hatırlattı.
"Faillerin adalet önüne çıkarılması beklentimiz"
TBMM Başkanı Şentop, görüşmede şunları kaydetti:
"Türk toplumuna karşı son yıllarda artış eğilimi gösteren bazı olumsuz gelişmelerin bizleri kaygılandırdığını da paylaşmak isterim. Almanya'da vatandaşlarımıza ve ibadet yerlerine yönelik saldırılar derin kaygı uyandırıyor. Maalesef, geçmiş acılar bu konularda hepimizin hassas davranması gerektiğini gösteriyor. Mölln, Solingen ve Hanau katliamları ile NSU cinayetleri, ırkçılığın vahim sonuçlarını en acı biçimde ortaya koymuştur. Aşırı sağcı, ırkçı ve İslam karşıtı eylemlerin kapsamlı şekilde araştırılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması yönündeki beklentimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum."
Alman makamlarının saldırılara karşı daha aktif ve önleyici, caydırıcı adımlar atmasının önemine işaret eden Şentop, bugüne kadarki mahkeme kararlarının, NSU cinayetlerini bütün boyutlarıyla aydınlatmakta ve adaleti sağlamakta yetersiz kaldığını belirtti.
"Irkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadelede iş birliğimizi geliştirmeye hazırız"
Türklere ve Müslümanlara yönelik polis şiddeti vakalarından da endişe duyulduğunu söyleyen Şentop, "Son dönemde Avrupa genelinde aşırı sağın güç kazanmasıyla birlikte İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının giderek büyüyen ve kronik hale gelmeye başlayan bir sorun olduğunu müşahede ediyoruz. Bunun için ortak çalışmamız son derece önemli. Bu kapsamda, ırkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadelede, Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler çatısı altında geliştirilen mekanizmalar içerisinde de iş birliğimizi geliştirmeye hazırız." diye konuştu.
Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin, PKK'ya karşı mücadelede Almanya ile somut iş birliği beklentisini de vurgulayarak, terör örgütünün sözde sivil toplum örgütü ve ticari faaliyet kisvesiyle yürüttüğü propaganda, finansman ve lobi faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.
"FETÖ ile mücadelemizde Alman makamlarından artık somut ve etkili bir iş birliği bekliyoruz"
Şentop, Almanya'nın FETÖ'nün mevcudiyetine ve faaliyetlerine göstermekte olduğu hoşgörünün, söz konusu terör örgütünün cesaretlenmesine ve daha görünür olmasına yol açtığına da dikkati çekerek, "FETÖ ile mücadelemizde Alman makamlarından artık somut ve etkili bir iş birliği bekliyoruz." sözlerini sarf etti.
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna savaşının küresel düzeyde tüm enerji piyasalarını derinden etkilediğini belirterek, böyle bir ortamda, enerji alanında tüm aktörler arasında daha yakın iş birliğinin zorunlu olduğunun altını çizdi.
Ancak karşılıklı restleşmelerin enerji fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığını kaydeden Şentop, "Stratejik akılla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fiyatları aşağıya çekmeye matuf önlemler almalıyız. Petrol ve doğal gaz alımlarının ikamesi için ileri görüşlü bir planlama da yapmalıyız. Bu kapsamda, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışan enerji projelerinin AB'nin çıkarına olmadığını da vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.
Şentop, Bas'ı bütün konuları daha detaylı görüşmek üzere Türkiye'ye davet etti.
"Parlamento bünyesinde olsa idari tedbirler alırdım"
Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas da Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Konunun mahkeme sürecinde olduğunu belirten Bas, "Ben, Parlamento bünyesinde olsa idari tedbirler alırdım." dedi.
Almanya'da Türk toplumuna karşı yapılan saldırılar konusunda da Bas, "Her türlü aşırılığa karşı yanınızda duruyoruz." açıklamasında bulundu. Bas ayrıca, NSU cinayetlerinin takipçisi olacaklarını da ifade etti.
Meclis Başkanı Şentop daha sonra, TİKA tarafından duyusal meydan ve duyusal bahçe ile multimedya stüdyosu kurulumu gerçekleştirilen Vinko Bek Görme Engelliler Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Zagreb'teki temaslarını tamamlayan Şentop ve beraberindeki heyet, yurda dönmek üzere Hırvatistan'dan ayrıldı. Şentop'u, Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve diğer yetkililer uğurladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.