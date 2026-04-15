Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Zecorner Kayserispor, Galatasaray, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor çeşitli sebeplerden PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca, istifasını açıklayan Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildi.

Açıklamada ayrıca Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk ve Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa'nın da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle kurula gönderildiği kaydedildi.