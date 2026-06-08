İran'ın füze saldırısının ardından Netanyahu ve Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi

Faruk Hanedar
08 Haziran 2026•Güncelleme: 08 Haziran 2026
İsrail basını, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğünü belirtirken daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.
İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış, İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.