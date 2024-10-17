Dolar
34.19
Euro
37.21
Altın
2,682.18
ETH/USDT
2,631.70
BTC/USDT
67,495.00
BIST 100
8,956.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaretinde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Fas'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işlediği suçlar protesto edildi.

Khalid Mejdoup, Ali Semerci  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Rabat

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Kazablanka kentinde düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Filistin bayraklarıyla Ulu Cami önünde toplanan göstericiler, "Gazze'den vazgeçme" sloganları atarak kentteki bazı caddeleri dolaştı.

Protestocular, İsrail'e verdikleri desteği durdurmaları için ABD yönetimine ve Batılı ülkelere baskı yapılmasını talep etti.

"Ey şehit müsterih ol, mücadeleye devam edeceğiz", "Allah'ın ahdine ihanet etmeyeceğiz" ve "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor." sloganları da atan göstericiler, "Fas halkı Gazze, Cibaliya, Cenin, Han Yunus ve Tulkerim'deki siyonist suçları kınıyor" ve "Filistin halkına yönelik soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinlinin öldüğü, 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Bakan Kurum: Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir
Türkiye ve dünya gündemi
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi
İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-36" operasyonunda yakalanan 157 zanlı adliyede

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Lazkiye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Gazze'nin kuzeyinde 200 bin Filistinlinin yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı bildirildi

Gazze'nin kuzeyinde 200 bin Filistinlinin yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı bildirildi
Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı
Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı'nı Gazze'deki soykırımın devamına "kılıf bulmakla" suçladı

Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı'nı Gazze'deki soykırımın devamına "kılıf bulmakla" suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet