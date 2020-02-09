Fas ve Tunus'ta Trump'ın sözde barış planı protesto edildi
Fas'ın başkenti Rabat ve Tunus'un güneyindeki Safaks kentlerinde çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı protesto edildi.
Fasak/Rabat
Sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partiler ve heyetlerin çağrısıyla başkent Rabat'ta düzenlenen eylemde binlerce kişi parlamento binasına doğru yürüdü.
"Özgür Filistin için ve utanç veren anlaşmaya karşı Fas halkının gösterisi" temasıyla düzenlenen eylemde, Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları taşındı.
Faslılar, Filistin halkını destekleyen sloganların yanı sıra sözde barış anlaşmasını kabul eden ülkeler aleyhinde de sloganlar attı, İsrail bayrağını yaktı.
Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçladığını belirten eylemciler, Arap ve İslam ülkelerinden sözde barış anlaşmasının karşısında durmalarını istedi.
Gösteride, ABD yönetimi ve "siyonist" İsrail'in Filistin meselesini ortadan kaldırmaya çalışması kınandı.
Tunus'ta sözde barış planı protesto edildi
Tunus Yerel İşçi Sendikası başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, "Kudüs Filistin'in başkentidir", "dönüş hakkından vazgeçmek yok", "utanç anlaşmasının geçersiz kılınması ulusal bir görevdir" şeklinde sloganlar atıldı.
Gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan eylemciler, ABD ve İsrail bayraklarını da ateşe verdi.
Tunus Yerel İşçi Sendikası yetkilisi Yusuf el-Avadeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eylem ile başta işçi sınıfı olmak üzere halkı, Filistin meselesi konusunda bilgilendirmek ve onların her daim Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olmalarını istiyoruz." dedi.
İsrail ile normalleşmenin suç olduğunun duyurulması ve Trump'ın sözde barış planının engellenmesi isteklerini dile getiren Avadeni, Tunus makamlarına da "siyonist oluşumla her türlü normalleşmenin suç sayılması konusundaki tutumlarına ilişkin bir açıklama" çağrısında bulundu.
ABD'nin sözde barış planı
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.