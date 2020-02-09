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Dünya

İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti

İran'da reformist Kargozarani Sazendegi Partisi Şura Üyesi Muhammed Atrianfer, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin başarısızlığı nedeniyle reformistlerin halkın ilgisini yitirdiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.02.2020
İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti

İstanbul

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Camu Cem haber sitesine konuşan Atrianfer, 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. 

Ruhani hükümetinin başarısızlığının reformistleri olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Atrianfer, "Hükümet reformistlerin çabasıyla iş başına geldi. Hükümetin (başarısız ve yanlış) icraatları nedeniyle İran'da reformistler, halkın ilgisini kaybetti." dedi.

Meclis aritmetiğinin nasıl şekilleneceğine dair soruyu Atrianfer, "Halk, reformist ya da muhafazakarları yüzde 100 tasvip etmiyor. Her iki siyasi yönelişin başarısız olduğu bu dönemde halk, siyasi gruplardan ziyade kişilere oy verecektir." şeklinde cevaplandırdı.

Atrianfer şunları söyledi:

"Ruhani hükümetinin başarısızlığının sebebi, hükümetin tek bir vücut olmamasından kaynaklanıyor. Herkes kendi hedefleri doğrultusunda çalışıyor. Gelecek mecliste reformistlerin sayısı düşük olabilir. Fakat muhafazakarlar da kendi içlerinde birliği sağlayamadıkları için halktan bekledikleri desteği alamayacaklardır."

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

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