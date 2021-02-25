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Dünya, Koronavirüs

Fas, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından bir milyon doz daha teslim aldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının üçüncü sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Aydoğan Kalabalık   | 25.02.2021
Fas, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından bir milyon doz daha teslim aldı

Rabat

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan bir milyon doz Sinopharm aşısının bulunduğu Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçak Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanına indi.


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Fas daha önce de Sinopharm'dan bir milyon doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 6 milyon doz aşı teslim almıştı.

Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede toplamda 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Ulusal aşılama kampanyasının 28 Ocak'ta başladığı Fas'ta, Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 3 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

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