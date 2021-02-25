Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan'ın Herat vilayeti valisi Sayed Vahid Katali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganların bomba yüklü araçla, Herat'ın Kohsan ilçesine bağlı Kuddus Abad köyündeki korucu karakolunu hedef aldığını söyledi.
Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Celali de saldırıda 6 korucunun öldüğünü, 4 korucunun yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.