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Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 25.02.2021
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti Fotoğraf: Mir Ahmad Firooz/AA

Afganistan

Afganistan'ın Herat vilayeti valisi Sayed Vahid Katali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganların bomba yüklü araçla, Herat'ın Kohsan ilçesine bağlı Kuddus Abad köyündeki korucu karakolunu hedef aldığını söyledi.

Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Celali de saldırıda 6 korucunun öldüğünü, 4 korucunun yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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