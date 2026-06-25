Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 43'üncü Toplantısı Ankara'da başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) Üyesi ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Ioannis Vardakastanis yaptı.

Bozay, uzun yıllar komitenin benzersiz bir platform sağladığına işaret ederek, zorluklar karşısında angajmanın, işbirliğinin yenilenmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

AB'ye üyeliğin Türkiye'nin stratejik bir hedefi olduğunu söyleyen Bozay, "Elbette karşımızda önemli bölgesel ve uluslararası zorluklar var ve bunların da geleceğimiz için, kıtamızın geleceği için çok büyük sonuçları oluyor. Bu anlamda AB ve Türkiye'nin birlikte bulunması gerekiyor. Bu hızla değişen ortam içerisinde ve bu bağlamda da bu komitenin olumlu görüşlerini takdir ediyoruz." dedi.

Bozay, Gümrük Birliği, vize serbestisi, kişiler arası temaslar ve ticaretin önemini vurguladı.

Orav da AB'yi temsilen toplantıda bulunduğunu aktararak, komitenin hayati bir rol oynadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin AB için kilit bir ortak, aday ülke ve aynı zamanda çok büyük bir bölgesel aktör olduğunun altını çizen Orav, "Geçtiğimiz birkaç sene içerisinde AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler önemli ölçüde iyileşti. Yüksek düzeyli diyaloglar tekrar başladı. Siyasi diyaloglar derinleşti ve işbirliği daha da gelişti." ifadelerini kullandı.

Orav, AB'nin Türkiye'nin sivil toplumunu desteklemekte kararlı olduğunu ifade ederek, "Bizim buradaki amacımız sadece desteklemek değil aynı zamanda diyaloğu, katılımı güçlendirmek ve tam kapsayıcı toplumlar oluşmasını sağlamak." diye konuştu.

Vardakastanis ise toplantıda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Uluslararası ortam şu anda artık çok daha karmaşık ve belirsiz hale gelmiştir." dedi.

Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun bir gereklilik olduğuna değinen Vardakastanis, AB ve Türkiye'nin önemli partnerler olduğunu kaydetti.

Vardakastanis, AB ve Türkiye ekonomilerinin birbirine derinden bağlı olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda toplumlarımız milyonlarca kişisel, kültürel, aile bağlarıyla birbirine bağlantılı. Bizler ticari anlamda işbirliği içerisindeyiz. Göç, enerji, ulaşım ve bölgesel istikrar noktasında işbirliği içerisindeyiz. Biz ortak bir komşu bölgeyi paylaşıyoruz ve elbette ki çok farklı olmayan aynı zorluklarla yüz yüze gelmiş durumdayız. Tüm bu nedenlerden dolayı diyalog kesinlikle önemli kalmakta."