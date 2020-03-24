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Dünya, Koronavirüs

Etiyopya, Afrika ülkeleri için 150 milyar dolar istedi

Etiyopya Başbakanı Ahmed, yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmesi nedeniyle G20 ülkelerine, Afrika ülkelerinin borçlarını silmesi ve acil bütçe desteği vermesi çağrısında bulundu.

Tufan Aktaş   | 24.03.2020
Etiyopya, Afrika ülkeleri için 150 milyar dolar istedi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed,  yaptığı yazılı açıklamada, gelecek haftalarda toplantı yapması beklenen gelişmiş ülkelere çağrıda bulunarak Afrika'nın karşılaştığı zorluğun içinden çıkabilmesi için üç maddelik öneride bulundu. 

Salgın nedeniyle Afrika ülkelerinin ticaret ve turizm alanlarında ekonomik olarak büyük bir kayba uğradığına vurgu yapan Ahmed, Dünya Bankasından acil sağlık giderleri ve bütçe desteği için yaklaşık 150 milyar dolar talep etti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) de Afrika'daki çalışmalarını güçlendirmesi için destek olunması gerektiğini belirten Ahmed, olağanüstü durum nedeniyle Afrika ülkelerinin kamu borçlarından faiz alınmamasını ve bazı düşük gelirli ülkelerin borçlarının bir kısmının da silinmesini istedi.

Kıtada salgın nedeniyle pek çok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken tedbirler artırılıyor. Afrika genelinde koronavirüs vakaları 1700'e yaklaştı.

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