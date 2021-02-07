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Dünya

Eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz 100 yaşında hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 6 yıldan fazla Dışişleri Bakanı olarak görev yapan George P. Shultz yaşamını yitirdi.

Islam Doğru   | 07.02.2021
Eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz 100 yaşında hayatını kaybetti

New York

George P. Shultz'un 30 yıl çalıştığı Stanford Üniversitesine bağlı Hoover Enstitüsünden yapılan açıklamada, eski Dışişleri Bakanı'nın 100 yaşında California’daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Reagan yönetiminde Sovyetler Birliği ile yürütülen Soğuk Savaş diplomasisinin ana belirleyicilerinden kabul edilen Shultz, Richard Nixon'ın başkanlığı sırasında da Hazine ve Çalışma Bakanı olarak görev almıştı.

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