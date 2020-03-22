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Dünya, Koronavirüs

Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Beşşar Esed rejimi, Suriye'ye yurt dışından dönen bir yolcuda ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Adham Kako   | 22.03.2020
Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı Fotoğraf: Muhammed Said/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını açıkladı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin sağlık bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

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