Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Beşşar Esed rejimi, Suriye'ye yurt dışından dönen bir yolcuda ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Ankara
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Beşşar Esed rejimi, Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını açıkladı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin sağlık bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.