İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani de yeni tip koronavirüse yakalandı
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Ankara
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
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