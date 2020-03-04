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Dünya, Koronavirüs

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani de yeni tip koronavirüse yakalandı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Ahmet Dursun   | 04.03.2020
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani de yeni tip koronavirüse yakalandı

Ankara

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

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