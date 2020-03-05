Euro
6.78
Dolar
6.09
BIST 100
110,785.40
Altın
1,639.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

BM, yeni tip koronavirüs nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

Betül Yürük   | 05.03.2020
UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

New York

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı.

Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Söz konusu ülkelerde toplam 290,5 milyon öğrencinin eğitimi ise aksadı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ''Sağlık ya da başka krizler yüzünden okulların geçici olarak kapanması maalesef yeni değil ama mevcut aksamanın küresel boyutu ve hızı düşünüldüğünde bu aksamanın uzaması eğitim hakkını tehlikeye atar.'' uyarısında bulundu.

UNESCO, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejileri ele almak için eğitim bakanları düzeyinde 10 Mart'ta acil toplanacak.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

Serie A'da karşılaşmalar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

ABD Kongresi'nden Kovid-19 ile mücadeleye 7,8 milyar dolarlık bütçe

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach: Tokyo 2020 için iptal veya erteleme gündemde değil

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach: Tokyo 2020 için iptal veya erteleme gündemde değil
Koronavirüs nedeniyle İspanya'daki THY Avrupa Ligi maçı seyircisiz oynanacak

Koronavirüs nedeniyle İspanya'daki THY Avrupa Ligi maçı seyircisiz oynanacak
Irak'ta koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm

Irak'ta koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm