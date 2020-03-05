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Dünya

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 oldu

ABD genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Islam Doğru   | 05.03.2020
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 oldu

New York

ABD genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

California eyaletinde ilk defa 1 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti.

ABD’nin doğu yakası New York eyaletinde de teyid edilen koronavirüs vakası 2'den 6’ya çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo, ilgili 6 kişi ile temas etme ihtimali bulunan yaklaşık bine yakın kişiden evlerinde kendilerini karantinaya almalarını istediklerini açıkladı.

Öte yandan, United havayolu şirketi, salgın korkusu nedeniyle seyahat taleplerinin azalmasından dolayı Nisan’da uçak seferlerini iç hatlarda yüzde 10, uluslararası hatlarda da yüzde 20 azaltma kararı aldıklarını duyurdu.

ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla koronavirüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor.

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