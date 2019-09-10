Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem Türkiye'de sınır illerinde de hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.