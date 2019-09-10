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Dünya

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Aytekin   | 10.09.2019
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem Türkiye'de sınır illerinde de hissedildi.

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