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Dünya

Erdoğan Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ferdi Türkten   | 22.09.2019
Erdoğan Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen toplantıya katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Batı Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda konuşma yaptı. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, JW Marriott Essex House New York Otel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

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