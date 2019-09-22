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Dünya

Pompeo'dan Çin'in Uygur Türklerine baskısına 'karşı durma' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 22.09.2019
Pompeo'dan Çin'in Uygur Türklerine baskısına 'karşı durma' çağrısı

New York

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

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