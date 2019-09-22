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Dünya

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham: Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.

Safvan Allahverdi   | 22.09.2019
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham: Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum

Washington

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

AA muhabirine görüşmeyi değerlendiren Graham, Erdoğan ile Suriye'deki gelişmeleri ve F-35 programını ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Lindsey Graham, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı ve (Beşşar) Esed'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik."

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