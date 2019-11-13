Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Cakarta
Endonezya'da Tempo gazetesinin haberine göre, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan’da yelekli iki şüphelinin Medan Polis Merkezi otoparkı girişinde bombalı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırganların patlamayla olay yerinde öldüğü tahmin edilirken, yetkililer saldırıyı yapanların durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
Saldırının gerçekleştiği polis merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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