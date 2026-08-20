Çocuklar TEKNOFEST Mavi Vatan'da "Tekno Muhabir" oldu

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Tekno Muhabir" etkinliğine katılan 40'ın üzerinde çocuk, festival alanındaki stantları inceleyip bilgi toplayarak muhabirlik deneyimi yaşadı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan AA standında çocuklar için organize edilen "Tekno Muhabir" etkinliği, küçük katılımcılara haberin hazırlanma sürecini deneyimleme fırsatı sundu.

Etkinliğe katılan çocuklar, kendilerine verilen kitapçıklarla festival alanına çıkarak farklı kurum ve kuruluşların stantlarını ziyaret etti. Stantlarda sergilenen proje ve teknolojileri inceleyen çocuklar, yetkililerden bilgi aldı, kitapçıklarda yer alan soruların yanıtlarını bulmaya çalıştı.

Topladıkları bilgileri daha sonra bir araya getiren çocuklar, tıpkı bir muhabir gibi haberlerini hazırladı.

İki çocuk AA'yı, biri TÜBİTAK'ı haberleştirdi

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Elif Karaca, AA'nın etkinliğine katılarak festival alanındaki stantları gezdi.

Kitapçığındaki soruların cevaplarını bulmak için incelemelerde bulunan Karaca, edindiği bilgilerden yola çıkarak "Tekno Muhabir" etkinliğini haberleştirdi. Polis olmak istediğini belirten Karaca, muhabirlik yaparken çok eğlendiğini dile getirdi.

Nisanur Doğan da "Tekno Muhabir" olarak festival alanında görev yaptı. Stantları ziyaret ederek bilgi toplayan Doğan, AA'nın festival kapsamındaki etkinliklerini inceleyerek kendi haberini yazdı. TEKNOFEST'te muhabirlik yapmanın çok güzel olduğunu ifade eden Doğan, "Haberi yazarken güzel hissettim. Öğretmen olmak istiyorum ama muhabirlik yapmayı da sevdim." dedi.

Hira Öztürk ise TÜBİTAK standına ilişkin haber hazırladı. TÜBİTAK'ın TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilediği çalışmaları inceleyen Öztürk, kitapçığındaki soruların yanıtlarını araştırdı ve elde ettiği bilgilerle haberini oluşturdu.

Öğretmen olmak isteyen Öztürk, "Muhabir olmak zormuş ama ben çok eğlendim. Doğru bilgi ve araştırdığımız kaynaklar çok önemli." diye konuştu.

Böylece etkinliğin ilk gününde 40'ı aşkın çocuk festivalde yeni teknolojileri görme fırsatı elde etmenin yanında bilgiye ulaşma, doğru soruları sorma, gözlem yapma ve elde ettikleri bilgileri habere dönüştürme süreçlerini de deneyimledi.

Festival alanındaki gelişmeleri yerinden takip eden AA, standında düzenlediği etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilere teknoloji ve haberciliği bir arada deneyimleme imkanı sunacak.