"TEKNOFEST Mavi Vatan"da El İncesi Atma Yarışması yapılıyor

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan'da, Türk savunma sanayisi ürünlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gün boyu düzenlenen Gemicilik Yarışmaları da yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda düzenlenen El İncesi Atma Yarışması'nda nişan kabiliyeti ve denizci refleksleri test edilirken, belirli mesafede bulunan hedefe, el incesi halatının isabetli ve düzgün fırlatılması amaçlanıyor. Yarışmacı, belirtilen çizgiyi geçmeden halatı atıyor, iki denemede hedefi tutturmaya yönelik en isabetli atışını yapıyor. Puanlama ise süre, isabet, stil ve güvenlik dikkate alınarak hesaplanıyor.

El İncesi Atma Yarışması'na Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Harp Filosu Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Denizaltı Filosu Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tersanesi Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı, Lojistik Destek Görev Grup Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı ve Deniz Astsubay MYO Komutanlığı takımları katılıyor.

Takımlar, 30 metrelik el incesini 25 metredeki hedefe doğru fırlatıyor.

Yarışmalar, 21, 22 ve 23 Ağustos'ta da gerçekleştirilecek.