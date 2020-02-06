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Dünya

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 06.02.2020
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin Bangkalan bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, 636 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.

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