Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Jakarta Raya
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin Bangkalan bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, 636 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.