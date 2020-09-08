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Dünya

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 08.09.2020
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Maluku bölgesinin 198 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 193 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının, bölgedeki Sorong, Kairatu, Manokwari ve Ambon gibi çeşitli kentlerde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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