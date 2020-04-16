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Dünya

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 16.04.2020
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletteki Ternate bölgesinin 83 kilometre kuzeybatı açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 13 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, deprem sonrası artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ternate bölgesinde 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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