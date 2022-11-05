Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,638.10
BTC/USDT
21,299.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da İSAR Vakfı Mezuniyet Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İdris Sülün   | 05.11.2022
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları'nda meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 51,4 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü
Ordu'da beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı kameraya yansıdı
'5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi' sonuç bildirgesi yayımlandı
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye hava araçlarıyla ihracat fırsatları kovalıyor

Ülke genelinde yapılacak 'Çök, kapan ve tutun' tatbikatı deprem farkındalığını artıracak

Ülke genelinde yapılacak 'Çök, kapan ve tutun' tatbikatı deprem farkındalığını artıracak
California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

California Körfezi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu
Kaplan tankı Endonezya'da vitrine çıktı

Kaplan tankı Endonezya'da vitrine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet