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Dünya

Endonezya ve Malezya, Myanmar’daki askeri darbenin ASEAN’da görüşülmesini istiyor

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ile Cakarta’daki Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldi.

Mahmut Atanur   | 05.02.2021
Endonezya ve Malezya, Myanmar’daki askeri darbenin ASEAN’da görüşülmesini istiyor

Cakarta

Endonezya ve Malezya, Myanmar’daki askeri darbe durumunun görüşülmesi üzerine Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde toplantı yapılmasını istedi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ile başkent Cakarta’daki Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmede, Myanmar’da askeri darbeye ilişkin endişelerini dile getiren Widodo ve Muhyiddin, dışişleri bakanlarına, Myanmar’daki durumu derinlemesine ele almak üzere özel dışişleri bakanları toplantısı düzenlenmesini ASEAN Başkanlığına iletmelerini talep etti.

Siyasi farklılıkların, geçerli yasalara göre çözülebileceğini umut ettiğine işaret eden Widodo, ASEAN topluluğunun vizyonu olarak ASEAN ilkeleri, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, demokrasi ve insan hakları ilkelerine saygı duyulmasının önemini vurguladı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin de Endonezya ve Malezya’nın, ülkenin demokratik sürecini geriye götüren Myanmar’daki son siyasi gelişmeler konusunda ciddi olduğunu belirterek, Myanmar’daki siyasi kargaşanın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkilemesinden korkulduğunu dile getirdi.

İki lider, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, ticari ve ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Çin Denizi gibi bazı bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldı.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlayan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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