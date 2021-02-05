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Dünya

Endonezya'da Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenlendi

Endonezya’da, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasına tepki amaçlı gösteri düzenlendi.

Mahmut Atanur   | 05.02.2021
Endonezya'da Myanmar'daki askeri darbe karşıtı protesto düzenlendi

Cakarta

Başkent Cakarta’da Myanmar’ın Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan küçük bir grup, Myanmar’da demokrasiyi desteklemek amacıyla darbe karşıtı slogan attı.

"Myanmar halkı birlikteyiz", "Myanmar için demokrasi" ve "Myanmar’da barış" pankartları taşıyan grup, darbede tutuklanan yetkililerin serbest bırakılmasını talep etti.


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