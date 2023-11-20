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Dünya

Elon Musk'tan "Yahudi karşıtı" iddialarına yanıt: Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yaptığı bir paylaşıma kamuoyundan gelen tepkilere ve "Yahudi karşıtı" iddialarına yanıt verdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Elon Musk'tan "Yahudi karşıtı" iddialarına yanıt: Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz

Ankara

Musk, X'teki paylaşımında söz konusu iddialara yönelik, "Geçen hafta medyada benim antisemitik (Yahudi karşıtı) olduğumu iddia eden yüzlerce düzmece haber yer aldı." ifadelerini kullandı.

İnsanlık için sadece en iyisini ve herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek dilediğini aktaran Musk, "Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesine yer verdi.

Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

Tepki çeken bu yorumun ardından, Disney, Apple gibi bazı şirketler reklamlarını platformdan çekmişti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanırken, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denilmişti.

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