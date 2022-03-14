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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna konusunda meydan okudu

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinden meydan okuduğunu sosyal medyada dile getirdi.

Mücahit Oktay   | 14.03.2022
Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna konusunda meydan okudu Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

New York

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımlarının devamında Rusça Kremlin'in Twitter adresini ekleyen Musk, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" ifadesine yer verdi.

Musk, şubat sonlarında Ukrayna'ya Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirmiş ve bu ülkeye desteğini sosyal medya hesabından defalarca dile getirmişti.

BM tahminlerine göre, Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan fazla insan diğer ülkelere geçiş yaptı.

Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi.

AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

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