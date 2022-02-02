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Dünya

Ekvador'daki petrol sızıntısı Amazon Nehri'ni tehdit ediyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle Amazon Nehri'nin tehdit altında olduğu bildirildi.

Sinan Doğan   | 02.02.2022
Ekvador'daki petrol sızıntısı Amazon Nehri'ni tehdit ediyor

BOGOTA

Ekvador basınında yer alan habere göre, kaya parçasının petrol boru hattının üzerine düşmesi sonucu meydana gelen petrol sızıntısı Amazon ormanlarındaki nehirde, yaklaşık 300 kilometrelik alana yayıldı.

Ekvador Amazon Yerli Milliyetleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Lola Piyaguaje, açıklamasında, sızıntının sebep olduğu kirlilik nedeniyle bölgede yaşayan yerlilerin sağlığının tehlike altında olduğunu belirterek, yetkililerden hızlıca harekete geçmesini istedi.

Çevresel felaket uyarısında bulunan Piyaguaje, "Ekvador devleti taleplere dikkat etmeli, eğer gereğini yapmazsa, nehri temizlemek için bütün gücümüzle çalışacağız, nehir yerli halkların tek zenginliğidir." ifadesini kullandı.

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